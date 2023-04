Medio Oriente: presidente Israele, impegnati a preservare lo status quo a Gerusalemme (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno, il clima attorno alle feste religiose nella Città Vecchia di Gerusalemme è particolarmente rovente. Infatti, il mese sacro musulmano del Ramadan, la festa della Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana coincidono in un momento di crescente tensione israelo-palestinese. La scorsa settimana, un turista italiano è stato ucciso e altre sette persone sono rimaste ferite in un attacco con un'auto a Tel Aviv. L'attacco è avvenuto dopo che due sorelle anglo-israeliane e la loro madre sono state uccise in una sparatoria in un insediamento in Cisgiordania. Prima di allora, le forze israeliane hanno colpito obiettivi legati al gruppo militante palestinese Hamas all'interno del Libano e in tutta la Striscia di Gaza. (Res)