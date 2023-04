Ue: Breton, incontro con Meloni molto positivo, Italia strategica per sovranità industriale europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro molto positivo: così il commissario europeo per il Mercato interno Thierry Breton ha definito l'incontro con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni da poco terminato a Palazzo Chigi. "L'Italia è un grande Paese industriale: un asset strategico per la sovranità industriale europea", ha scritto il commissario su Twitter. "Con sue solide capacità in termini di difesa, (l'Italia) gioca un rueolo centrale per la sicurezza dell'Ucraina e dell'Europa", ha aggiunto Breton. (segue) (Res)