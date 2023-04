Ue: Breton, incontro con Meloni molto positivo, Italia strategica per sovranità industriale europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza Breton ha visitato due siti produttivi di munizioni insieme al generale Luciano Portolano, segretario generale della Difesa. "Con la sua fortissima industria della difesa, l'Italia ha tutte le carte in regola per contribuire pienamente al potenziamento delle capacità produttive dell'Ue" in questo settore, ha affermato il commissario, sottolineando il lavoro in corso per raggiungere un tasso di produzione di "un milione di munizioni in un anno". (Res)