Usa: fuga documenti riservati, Fbi perquisisce la casa della presunta talpa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una squadra del Federal Bureau of Investigation (Fbi) sta effettuando una perquisizione nella casa della madre di Jack Teixeira, il 21enne membro del reparto di intelligence della Guardia nazionale aerea del Massachusetts che sarebbe responsabile della recente fuga di centinaia di documenti classificati del Pentagono, contenenti informazioni sul conflitto in Ucraina e da cui emergerebbe lo spionaggio di Washington ai danni di Paesi alleati. Lo ha confermato una fonte anonima al “New York Times”, aggiungendo che per il momento le autorità non hanno arrestato nessuno. Texeira sarebbe il coordinatore del server “Thug Shaker Central” su Discord, applicazione di messaggistica e teleconferenze utilizzata prevalentemente da videogiocatori online, sulla quale sarebbero comparsi i primi documenti classificati. Il ragazzo, secondo quello che alcune fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn”, potrebbe essere “arrestato presto”. (Was)