Ue: ministro Finanze tedesco Lindner, nessun rischio di crisi delle banche

- Non vi è alcun rischio di una crisi sistemica del settore bancario nell'Ue. È quanto dichiarato dal ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, durante una conferenza stampa con il presidente della Bundesbank, tenuta a margine della riunione di primavera del Fondo monetaria internazionale (Fmi) in corso a Washington. Per l'esponente del governo federale, l'improvviso e forte aumento dei tassi di interesse da parte delle banche centrali ha naturalmente un impatto sui modelli di impresa degli istituti di credito. Per il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp), “con un cambiamento tanto netto nei tassi di interesse, è prevedibile che alcuni attori del mercato calcolino male e quindi si trovino in difficoltà commerciali”. Secondo Lindner, sarebe “quasi sorprendente se tutti assumessero decisioni perfette”. Il ministro delle Finanze tedesco ha, infine, evidenziato che il governo federale non ha bisogno di piani di emergenza per le banche perché “non ve n'è motivo”. A sua volta, Nagel ha affermato che non si può parlare di una crisi finanziaria di vasta portata: le recenti turbolenze nel settore del credito sono, infatti, singoli eventi. Per il banchiere centrale tedesco, “l'area dell'euro nel suo insieme è resiliente e solida”, così come le posizioni patrimoniali e di liquidità delle banche, nonché i loro utili. Inoltre, il numero di crediti in sofferenza è “molto limitato”. Secondo il presidente della Bundesbank, non vi è quindi “alcuna minaccia di una crisi sistemica”, con i rischi che tendono a ricadere su singoli istituti di credito. (Geb)