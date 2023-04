© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha disposto nei giorni scorsi accertamenti di natura ispettiva in merito alla sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti del cittadino russo Artem Uss, in seguito evaso. È quanto si apprende da fonti di via Arenula. (Rin)