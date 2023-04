Agroalimentare: rincara il latte ma allevatori Lazio più poveri, al macero 45000 litri al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scoppia la guerra del latte tra produttori e azienda. Il prezzo del latte fresco è arrivato a costare oltre 2.50 euro al litro al consumatore finale, un livello mai raggiunto. La ragione è ovviamente l’inflazione, ossia l’aumento generalizzato del livello dei prezzi. "Vogliono vendere il latte romano o laziale ma lo vogliono pagare al prezzo venduto in altre regioni dove costa di meno”, dicono gli allevatori laziali. E' un confronto serrato quello che è in corso tra i produttori di latte della regione e le aziende che lo commercializzano. C’è chi protesta e manda decine di migliaia di litri di latte al macero, e chi, invece, accetta di conferire ma non nasconde insoddisfazione e preoccupazione per il futuro. Al momento la questione è focalizzata in zona Muratella davanti la sede di Latte Sano, dove i soci della cooperativa “Latte Più” sono in presidio dall’11 di aprile. La situazione rischia di allargarsi. Il contenzioso è per 3 centesimi, la riduzione del prezzo pagato agli allevatori per litro conferito. Dal primo febbraio l’azienda ha deciso di pagare 57 centesimi per ogni litro di latte quando il mese prima ne pagava 60. Il discorso è complesso così come complesso è il periodo storico caratterizzato dai rincari di ogni cosa e di ogni produzione. In un anno il prezzo del latte “alla stalla” nel Lazio è passato da 45 centesimi a litro della scorsa primavera ai 60 di gennaio. (segue) (Rer)