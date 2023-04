Agroalimentare: rincara il latte ma allevatori Lazio più poveri, al macero 45000 litri al giorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aumento dei costi di gestione delle aziende ha visto raddoppiare le spese per gasolio, corrente, mais, soia, foraggi. Situazione che, nonostante le resistenze della grande distribuzione, ha avuto come effetto anche l’aumento dei costi al “frigorifero” tanto che un litro di latte fresco arriva a costare circa 2,5 euro. Tornando alla Muratella “siamo convinti che quanto sta facendo ‘Lattesano’, se non ci sarà una marcia indietro, a breve lo farà anche Centrale del Latte di Roma”, dichiara ad “Agenzia Nova” Valentino Vela presidente della Cooperativa Latte Più. Il taglio del prezzo pagato agli allevatori per ogni litro di latte “va ad intaccare un prezzo che già non copre le spese di produzione”. Vela cita lo studio realizzato per conto della Regione Lazio dall’Ismea, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare che ha fissato a 65 centesimi per litro il prezzo per far rientrare i costi aziendali. “Di quei 65 centesimi, 5 sono destinati ai costi di ammortamento” cioè ammodernamento stalle e macchinari per mantenere competitiva l’azienda. “A 60 centesimi a litro, quindi, significa lavorare per coprire le spese ordinarie. Scendere sotto i 60 centesimi significa lavorare rimettendoci”. (segue) (Rer)