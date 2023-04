Agroalimentare: rincara il latte ma allevatori Lazio più poveri, al macero 45000 litri al giorno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta dell’azienda di pagare 57 centesimi a litro deriverebbe dal prezzo del latte di altre regioni. “In Lombardia ad esempio, il prodotto agli allevatori viene pagato 57,5 centesimi a litro, ma il costo di produzione è calcolato in 52 centesimi al litro”. Perché in Lombardia la produzione costa di meno? La differenza la fanno le dimensioni delle aziende, il costo di produzione del Mais vincolato alla siccità e al costo dell’irrigazione molto più alto nel Lazio che in pianura Padana. “Si vuole mettere sulle confezioni la scritta ‘latte romano’ o ‘latte laziale’ ma non se ne vogliono accettare i costi”, spiega Vela. L’11 aprile, quindi, di fronte alla decisione della cooperativa Latte Più di non firmare l’accordo sul prezzo, la Latte Sano ha impedito alle autocisterne di conferire il prodotto che, per questo, va al macero. “Stiamo mandando a distruzione 450 quintali di latte al giorno”, aggiunge Vela che precisa: “il prezzo non è stato concordato ma imposto". L’azienda "ha anche rifiutato la nostra proposta di sedersi ad un tavolo con sindacati e Regione Lazio". (segue) (Rer)