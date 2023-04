Agroalimentare: rincara il latte ma allevatori Lazio più poveri, al macero 45000 litri al giorno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma gli allevatori della cooperativa "Latte Più" forniscono all’azienda il 15 per cento del prodotto complessivo. Il restante lo forniscono altre cooperative che, pur contestando il ribasso, hanno accettato quella condizione. Tra questi Daniele Colognesi dell’azienda agricola La Torre iscritta a Coldiretti. “E’ chiaro che la situazione non soddisfa ma preoccupa”, sottolinea l’imprenditore che ribadisce il concetto secondo cui si “vuole commercializzare il prodotto latte del Lazio dove la produzione costa di più, ma lo si vuole pagare al prezzo inferiore di altre regioni. Una situazione che sta portando alla chiusura tante stalle”. Mancano, secondo Colognesi, le politiche di sostegno regionale che ci sono altrove, e la facilità per accedere agli aiuti europei a cui accedono gli allevatori di altri Paesi. “Inoltre – continua - la filiera del latte laziale, rispetto a quella di regioni del nord paga lo scotto di non avere una diversificazione del prodotto. Da noi se calano le richieste di cappuccini nei bar, l’intera filiera ne risente. Altrove ci sono produzioni di formaggi regionali realizzati con latte esclusivo di quelle zone. Noi non abbiamo un produzione casearia tipica legata al latte vaccino romano o laziale e ne paghiamo le conseguenze”, conclude Colognesi. (Rer)