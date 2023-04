Milano: La Russa, MiArt è apertura verso arte internazionale, tornerò domenica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inaugurazione della fiera MiArt a Milano è un ottimo misto di made in Italy e arte straniera, a cui il presente del senato Ignazio La Russa intende tornare domenica per una visita più approfondita di quella che ha potuto fare oggi. Lo ha spiegato alla stampa a margine dell'inaugurazione. "Io son venuto l'anno scorso da privato - ha detto -, sono stato mezza domenica e alla fine avevo i piedi gonfi, ma ero molto soddisfatto. Quest'anno ho guardato solo alcune chicche, con il curatore, e mi ha fatto vedere delle cose bellissime. Ma mi riprometto assieme un mio amico l'onorevole Massimo Massano, che è un estimatore collezionista, soprattutto di arte futurista di tornare domenica e girarmela dettagliatamente e quindi ora non voglio far finta di aver visto tutto, ma quello che ho visto è bellissimo. Spero di vedere di più". Il MiArt, ha aggiunto, è il simbolo "non solo di made in Italy. Il bello di questa mostra è che unisce l'arte italiana a quella extra italiana in un mix che io trovo affascinante: per esempio, ho visto uno stand di un'artista newyorkese che era altrettanto bello quanto il migliore dei nostri stand". "Quindi, forse, la caratteristica di questo Miart è quella di interpretare il Made in Italy come un momento non di chiusura, ma di apertura verso l'arte internazionale e ci riesce molto bene", ha concluso La Russa. (Rem)