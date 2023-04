Milano: Consiglio comunale approva odg per salvare glicine e tigli in piazza Basamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale ha votato all’unanimità di salvare il glicine, i tigli, e le alberature esistenti in piazza Basamenti votando a favore dell’ordine del giorno presentato dal consigliere comunale di Milano e Capogruppo della Lega in Città Metropolitana, Samuele Piscina, e dal consigliere della Lista Sala, Marco Fumagalli. L'ordine del giorno chiede di interloquire con la Sopraintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio affinché vengano adottate le misure necessarie per salvaguardare le alberature esistenti (glicine, nespolo, tigli) nella loro attuale collocazione. Inoltre con il documento approvato oggi viene richiesto di consentire al Circolo Combattenti e Reduci di utilizzare un’area nelle vicinanze per continuare a svolgere contemporaneamente la propria attività, in attesa della conclusione dei lavori del Museo della Resistenza a partire dalla modifica dell’area del cantiere, promuovendo in futuro una collaborazione con il Museo della Resistenza che sorgerà in piazza Baiamonti. (segue) (Rem)