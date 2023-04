Milano: Consiglio comunale approva odg per salvare glicine e tigli in piazza Basamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo dei Verdi, Carlo Monguzzi, si è dichiarato soddisfatto della scelta del Consiglio comunale che “ha votato all'unanimità di salvare il glicine e i tigli lasciandoli dove sono” aggiungendo che “ora tocca all'assessore alla Rigenerazione Urbana, Giancarlo Tancredi, costringere il ministero a conservare la bellezza della natura”. “Fondamentale da salvaguardare” insieme alle piante dell'area di piazza Baiamonti, secondo il consigliere comunale del Pd Alessandro Giungi, come dovrebbe esserlo “il Parco Sud e l’Ippodromo La Maura, area vincolata dove qualcuno vorrebbe che li venisse costruito uno stadio di calcio da 70mila persone, con parcheggi, urbanizzazione”. L'edificio del Museo della Resistenza, occuperà il terreno dove per decenni c'è stato un distributore di benzina ed è previsto che l’area di cantiere interessi lo spazio esterno del Circolo Combattenti e Reduci, che durante la primavera è ombreggiato da una pianta di glicine monumentale. L'intervento interesserà anche quattro tigli che da decenni crescono nel giardino comunitario Lea Garofalo. Una petizione per salvare il glicine e i tigli ha raccolto più di 40mila firme e per la difesa delle piante si sono mobilitati diversi personaggi della cultura e dello spettacolo. (Rem)