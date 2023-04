Milano: Sala, buon segno vedere a MiArt tante gallerie straniere importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aprile è un mese così, molto positivo, un mese in cui si dorme poco ma i frutti ogni anno arrivano. Qui a MiArt ho fatto un giro rapido e la cosa positiva è che ho visto tante gallerie straniere importanti e questo è veramente un buon segno". Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della sua visita oggi all'inaugurazione di MiArt. "Poi - ha aggiunto - andremo verso l'impegno grande del Saone del Mobile. Mi pare che anche sentendo gli hotel, le prenotazioni sono buone. Per cui, penso, questo è il nostro modello. Può essere a volte discutibile, a qualcuno piace ad altri no, ma alla fine rimane un modello che aumenta l'attività di Milano e crea tanto lavoro". (Rem)