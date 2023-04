Terzo Polo: Calenda, escludo ripensamenti, logorato rapporto di fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- “Escludo la possibilità di ripensamenti” nella rottura con Italia viva, “c'è stato un logorio del rapporto di fiducia”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite di “Otto e mezzo”, su La7. “Ieri – ha spiegato – avevamo l'ultima riunione per provare a chiudere il documento. Eravamo tutti riuniti ma la Boschi dopo mezz'ora non arrivava e intanto uscivano sue agenzie in cui diceva che sono il peggio dell'universo. Quando è arrivata ha detto ‘io sono una parlamentare e posso dire quello che voglio’ e io le ho risposto ‘figuriamoci, ma ci sono dati di fatto e chiacchiere da bar’. Il dato di fatto è che ieri è stato presentato un documento a cui è stato detto di no. Fine”. (Rin)