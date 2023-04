Italia-India: dalla manifattura alle nuove frontiere, avanza il partenariato strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia e l’India sono intenzionate a concretizzare il partenariato strategico stretto in occasione della visita a Nuova Delhi del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del suo incontro col primo ministro indiano, Narendra Modi. Il proposito è emerso con chiarezza nell’odierna “sessione interattiva” che ha riunito imprenditori e amministratori delegati di aziende dei due Paesi, il ministro del Commercio indiano, Piyush Goyal, in visita a Roma, e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. L’evento, organizzato dall’ambasciata dell’India, è stato aperto dall’ambasciatrice Neena Malhotra, che ha sottolineato il momento di “grande slancio” delle relazioni bilaterali e gli aspetti di complementarietà tra i sistemi economici italiano e indiano. Il Made in Italy e “Make in India”, l’iniziativa del governo indiano a sostegno dell’industria nazionale, “non sono in competizione”, ha sintetizzato la diplomatica. I due ministri hanno esibito grade sintonia. Tajani ha sottolineato che quello di oggi “non è un singolo evento” ma è parte di “una strategia comune”. Goyal gli ha fatto eco parlando di “una visione comune” tra due Paesi che condividono il valore della democrazia, che hanno una grande storia passata e aspirazioni per il futuro. “Vogliamo lavorare di più insieme”, ha detto Tajani. “Cresciamo insieme”, ha aggiunto Goyal. (segue) (Res)