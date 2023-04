Italia-India: dalla manifattura alle nuove frontiere, avanza il partenariato strategico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il titolare della Farnesina ha spiegato che l’Italia, seconda potenza manifatturiera nell’Unione europea, lavorerà per stringere joint venture e fare investimenti, per esportare e importare “know how”. A suo parere, infatti, così come gli investimenti italiani sono importanti per l’India, anche quelli indiani possono esserlo per l’Italia, soprattutto per il Sud. “Internazionalizzazione, non delocalizzazione: questa è la nostra strategia”, ha precisato Tajani, assicurando grande sostegno agli imprenditori, perché “l’unico modo per creare posti di lavoro è sostenere l’industria”. Il vicepresidente del Consiglio, tuttavia, si è soffermato anche sulla dimensione geopolitica, ovvero sulla regione Indo-Pacifico, “fondamentale per la stabilità”, in un momento particolarmente complesso per il mondo, e sul ruolo “cruciale” dell’India. (segue) (Res)