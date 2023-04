Italia-India: dalla manifattura alle nuove frontiere, avanza il partenariato strategico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tajani e Goyal, che ieri hanno avuto un colloquio alla Farnesina per fare il punto sulle relazioni economiche e commerciali, possono contare su dati incoraggianti: l’interscambio commerciale è cresciuto del 22 per cento su base annua nel 2022, superando i 15 miliardi di dollari. I futuri sviluppi dipenderanno anche dalla conclusione del negoziato per un accordo di libero scambio in corso tra l’India e l’Unione europea. A livello bilaterale, comunque, ci sono ampi margini di miglioramento. “È possibile fare di più in molti settori”, ha ammesso oggi Tajani, citando ad esempio il turismo. Roma ospiterà la prossima riunione della Commissione mista per la cooperazione economica, nell’ultima settimana di settembre, e pensa anche all’istituzione di gruppi di lavoro congiunti settoriali, soprattutto in aree strategiche. Goyal ha fatto appello ad andare, investire, creare e portare tecnologie in India, senza nascondere che potranno esserci “sfide e problemi” da superare, ma promettendo opportunità. L’India, ha assicurato, vuole portare “al prossimo livello” questa partnership, alla quale attribuisce “grande valore”. (segue) (Res)