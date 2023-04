Italia-India: dalla manifattura alle nuove frontiere, avanza il partenariato strategico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consapevolezza delle opportunità legate alle ambizioni di crescita dell’India è emersa chiaramente dalle voci degli imprenditori presenti, sia da rappresentanti di grandi gruppi come Danieli Group, sia di realtà più piccole. “Vogliamo essere parte di questa opportunità”, ha detto, ad esempio, Roberto Impero, direttore commerciale di Sma Road Safety, che si occupa di automazione e barriere di sicurezza per strade e autostrade. Per Luigi Traettino, presidente di Titagarh Firema, azienda specializzata in materiale ferroviario, “geopoliticamente l’India è la via” da seguire, specialmente per l’Italia. Altrettanto rilevante è stata l’enfasi sull’innovazione e sui settori ad alta tecnologia. “Abbiamo cominciato a esplorare nuove frontiere”, ha riferito Raffaele Langella, responsabile affari internazionali di Confindustria, esortando a “rafforzare la cooperazione nei settori tecnologici”. Guido Parissenti, cofondatore e amministratore delegato di Apogeo Space, ha evidenziato, in particolare, le possibilità di “collaborazione strategica” nel settore spaziale. Attualmente sono quasi 700 le imprese italiane presenti in India, con circa 50 mila addetti. (segue) (Res)