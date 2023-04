Italia-India: dalla manifattura alle nuove frontiere, avanza il partenariato strategico (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Goyal e la delegazione al suo seguito sono stati ricevuti anche dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per un colloquio che ha avuto come tema centrale il rafforzamento della collaborazione industriale, soprattutto nel campo della manifattura avanzata, ma che ha toccato anche lo sviluppo della cooperazione in altri settori: infrastrutture, ricerca spaziale, telerilevamento, comunicazione satellitare, nuove tecnologie. “L’elevato grado di convergenza negli interessi economici e strategici dei due Paesi costituisce una base duratura per una relazione a lungo termine, alla luce anche delle nuove opportunità offerte dal rafforzamento delle catene del valore globali”, ha chiosato Urso al termine dell’incontro, ricordando lo sportello unico per le imprese attivato presso il suo dicastero per accompagnare le attività degli investitori stranieri. (Res)