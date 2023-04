Ue: von der Leyen a North Sea Summit di Ostenda il 24 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Presidente von der Leyen si unirà ai leader di Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi e Regno Unito per il secondo North Sea Summit, che si terrà a Ostenda il prossimo 24 aprile. A quanto si apprende da Bruxelles l'obiettivo del vertice, che segue la prima edizione tenutasi lo scorso anno a Esbjerg, in Danimarca, è quello di portare i leader a rafforzare le loro ambizioni in materia di capacità di generazione combinata di energia offshore. (Beb)