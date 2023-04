Torino: ad agosto metropolitana chiusa per passaggio da sistema analogico a digitale, previsti bus sostitutivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto la metropolitana di Torino chiuderà per permettere la conclusione dei lavori di passaggio dal sistema di segnalamento della marcia dei treni analogico a quello digitale. Durante il periodo di chiusura (dal 7 agosto al 3 settembre) Gtt predisporrà dei bus sostitutivi nel percorso con una frequenza di transito ogni 5 minuti. Lo stesso avverrà già dal 2 maggio ma dalle 22 in poi, l’orario anticipato in cui chiuderà la metropolitana per permettere la continuazione dei lavori. L’installazione del nuovo sistema, che interesserà sia la tratta in esercizio sia quella in costruzione, garantirà maggiori capacità ed efficienza del servizio ovvero maggior disponibilità in termini di orario di esercizio, minore manutenzione di linea e riduzione dei costi di manutenzione. (Rpi)