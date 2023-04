India-Regno Unito: colloquio telefonico tra premier Modi e Sunak, focus su questioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'India, Narendra Modi, ha avuto oggi una conversazione telefonica con l'omologo del Regno Unito, Rishi Sunak, con il quale ha discusso dei progressi su una serie di questioni bilaterali. Lo riferisce il governo di Nuova Delhi in un comunicato. I due leader hanno espresso soddisfazione per i recenti scambi di alto livello e per la crescita della cooperazione, in particolare nei settori del commercio e degli investimenti, condividendo la necessità di concludere al più presto l'accordo di libero scambio. Modi ha sollevato la questione della sicurezza delle sedi diplomatiche indiane nel Regno Unito dopo le recenti azioni di militanti sikh, chiedendo "un forte intervento contro elementi anti-indiani da parte del governo britannico". Sunak, da parte sua, ha detto di considerare inaccettabile l'attacco del mese scorso all'Alta commissione indiana e ha garantito la sicurezza della missione indiana e del suo personale. Il premier di Nuova Delhi ha quindi invitato l'omologo britannico al vertice del G20 che si terrà nel settembre del 2023. (Inn)