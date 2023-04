Cultura: dalle atmosfere di Woodstock al testamento di Bowie, eventi fine settimana a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Musica, teatro, scienza e mostre. Dopo le festività pasquali Roma è pronta per un nuovo fine settimana ricco di eventi. Da ieri, attesissimo dal pubblico, e fino al al 23 aprile in scena al Teatro Argentina "Lazarus", lo spettacolo-testamento di David Bowie ed Enda Walsh ispirato al romanzo "The man who fell to earth" di Walter Tevis. La versione italiana, per la regia di Valter Malosti, narra le vicende di Thomas, il migrante interstellare con il suo disperato bisogno di tornare a casa, interpretato dal cantante e frontman degli Afterhours, Manuel Agnelli. Sul palco anche Casadilego e Michela Lucenti con Dario Battaglia, Attilio Caffarena, Maurizio Camilli, Noemi Grasso, Maria Lombardo, Giulia Mazzarino, Camilla Nigro e Isacco Venturini. Questo fine settimana, inoltre, Roma si trasformerà nella Woodstock capitolina ed ospiterà il Festival Hippie. La musica, l'arte e le atmosfere anni '60 e '70 invaderanno l’oasi verde di 45.000 mq dell’Appia Joy Park, il nuovo parco della Capitale. Più di duecento artigiani, artisti di strada, musicisti, acrobati e oltre 160 proposte culinarie: due giorni dedicati al miglior artigianato e vintage, cibo di strada, musica, eventi collaterali tra esibizioni di artisti di strada, musicisti e intrattenimento per i bambini, operatori olistici, ad ingresso gratuito. (segue) (Rer)