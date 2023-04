Cultura: dalle atmosfere di Woodstock al testamento di Bowie, eventi fine settimana a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si ferma, all'Auditorium Parco della Musica, la programmazione di Musica per Roma. Sabato 15 aprile in Sala Petrassi c'è Raiz con "L'ammore è o cuntrario d'a morte": spettacolo, tra narrazione e suono, dedicato alla musica di Sergio Bruni. Il 16 aprile nel Teatro Studio Borgna torna "Retape", la rassegna a cura di Ernesto Assante dedicata alle nuove proposte della scena musicale italiana. Ospiti: Envoy, band alternative rock italo-francese, e il solista Bracci. Prosegue anche il cartellone dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Questa sera alle 19:30 (repliche il 14 aprile alle 20:30 e il 15 aprile alle 18) nella Sala Santa Cecilia, Sir Antonio Pappano, per 18 anni alla guida dei complessi ceciliani, saluterà il pubblico con il suo ultimo concerto da direttore musicale "L'ombra del tiranno". In apertura, la première di "Dosàna nóva", brano del compositore Claudio Ambrosini. A seguire, i Quattro ultimi Lieder di Strauss che verranno interpretati dal soprano Asmik Grigorian. Chiude il concerto la Sinfonia 10 di Šostakovič che ha segnato il debutto di Pappano a Santa Cecilia nel 2002. (segue) (Rer)