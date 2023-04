Cultura: dalle atmosfere di Woodstock al testamento di Bowie, eventi fine settimana a Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le famiglie, invece, l'appuntamento è con il futuro: al Teatro India c'è il l Festival Contemporaneo Futuro, da oggi al 16 aprile. La kermesse, giunta alla terza edizione, è curata da Fabrizio Pallara. In programma 10 spettacoli, per bambini e famiglie, una installazione, due momenti di confronto, tra danza contemporanea, teatro di figura, con marionette e burattini, e performance itineranti. Tra le iniziative per bambini e famiglie promosse dalla Sovrintendenza capitolina ai beni culturali, al Planetario di Roma il 15 aprile alle 12, nello spettacolo "Accade tra le stelle", adulti e bambini saranno accompagnati da Gabriele Catanzaro nei panni del Dottor Stellarium in un simpatico viaggio astronomico alla scoperta di tutto quello che si muove tra le stelle di notte e di giorno: pianeti, satelliti, comete, asteroidi e stelle cadenti. (segue) (Rer)