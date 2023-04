Cultura: dalle atmosfere di Woodstock al testamento di Bowie, eventi fine settimana a Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora, da oggi al Museo di Roma a Palazzo Braschi c'è "Quotidiana", programma espositivo sull'arte italiana contemporanea promosso dalla Quadriennale di Roma, per la sezione Portfolio, apre al pubblico la mostra della giovane artista Marta Naturale che presenta due opere di piccole dimensioni – Riverbero e Passaggio, entrambe del 2023 – realizzate a olio su ardesia, tecnica molto presente nella storia dell'arte, in particolare tra Cinque e Seicento. Al Teatro Tor Bella Monaca appuntamento il 14 aprile alle 21 in Sala Grande con la "Notte internazionale della geografia", serata di Visual Geography e Street Art per la riqualificazione del paesaggio urbano a cura della Cattedra di Geografia dell'Università di Roma Tor Vergata. (segue) (Rer)