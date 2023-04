Cultura: dalle atmosfere di Woodstock al testamento di Bowie, eventi fine settimana a Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine questo weekend a Roma si svolgerà "Lo Spiraglio film festival della salute mentale", giunto alla tredicesima edizione. Diretto da Federico Russo per la parte scientifica e da Franco Montini per quella artistica e promosso da Roma Capitale e dal Dipartimento Salute Mentale della Asl Roma 1 in collaborazione con il Maxxi, e con Scena, lo spazio cinema della Regione Lazio, il festival Lo Spiraglio si conferma appuntamento immancabile per capire, pensare e conoscere a fondo il mondo della salute mentale. I sette lungometraggi in concorso spaziano su grandi tematiche e come sempre affrontano i temi del festival utilizzando molti linguaggi, stili, generi. (Rer)