Usa: governo, ricorso urgente a Corte suprema per bloccare sentenze su pillola abortiva

- Il dipartimento della Giustizia chiederà alla Corte suprema di bloccare le sentenze arrivate negli ultimi giorni da alcuni tribunali di grado inferiore in merito alla possibilità di acquistare la pillola abortiva mifepristone. Il primo pronunciamento è arrivato la settimana scorsa dal giudice distrettuale Matthew Kacsmaryk, il quale ha affermato che l'approvazione della pillola da parte dell’Agenzia statunitense per l’alimentazione e il farmaco (Fda), 23 anni fa, sarebbe avvenuto in violazione delle norme federali. Nella notte di mercoledì scorso, la corte d'appello del quinto circuito giudiziario Usa ha stabilito che il farmaco potrà rimanere sul mercato fino alla conclusione del ricorso, lasciando tuttavia in vigore alcune porzioni della sentenza di Kacsmaryk, le quali andrebbero comunque a limitare l’accesso alla pillola sul mercato. In particolare, a rischio ci sarebbero alcuni provvedimenti presi dalla Fda a partire dal 2016 che hanno facilitato l’acquisto del farmaco: dalla possibilità di riceverlo per via postale al via libera al suo utilizzo fino a dieci settimane di gravidanza, fino alla cancellazione dell’obbligo di tre visite mediche per ottenere la prescrizione. Il procuratore generale Usa, Merrick Garland, ha affermato in una nota che il suo dipartimento è “fortemente in disaccordo con la decisione della corte d’appello: faremo un ricorso di emergenza presso la Corte suprema”. (Was)