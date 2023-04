Difesa: cordoglio del capo di Stato maggiore dell'Esercito per il decesso del sottoufficiale Spina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale di corpo d'armata Pietro Serino, esprime il proprio profondo cordoglio, a nome di tutta la Forza armata e suo personale, alla famiglia del sergente maggiore aiutante Gianluca Spina, tragicamente scomparso in servizio a Castelfranco di Sotto (PI). Lo riferisce una nota stampa. Il sottufficiale, 49enne di origini calabresi, era un paracadutista militare e nel corso della sua carriera aveva evidenziato in ogni circostanza grande professionalità e spirito di servizio. Personale dell'Esercito ha immediatamente informato la famiglia e, sin dal primo momento, sta fornendo il massimo supporto logistico e psicologico alla stessa. (Com)