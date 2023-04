© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha iniziato il discorso al parlamento irlandese nell'ambito della storica visita di quattro giorni in Irlanda del Nord e nella Repubblica d'Irlanda dicendo: "È così bello essere di nuovo in Irlanda". Ha poi aggiunto, in gaelico, "sono a casa" facendo riferimento alle sue origini irlandesi. (Rel)