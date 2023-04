Usa: omicidio del fondatore di Cash App, polizia ha arrestato il responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di San Francisco, in California, ha arrestato il responsabile dell’omicidio di Bob Lee, il fondatore di Cash App, servizio per i pagamenti mobili da telefono cellulare, accoltellato a morte la settimana scorsa. La notizia è stata confermata su Twitter da Matt Dorsey, membro del Consiglio dei supervisori della città, che ha ringraziato le forze dell’ordine “per il lavoro instancabile che avete svolto per portare alla giustizia il responsabile dell’omicidio”. (Was)