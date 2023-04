Trasporti: D’Attis-Caroppo (FI), Ten-T rilancia Puglia e Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto della Commissione trasporti del Parlamento europeo (Tran) sul regolamento Ten-T “è un’ottima notizia per il nostro Paese e per la Puglia, che acquista un ruolo centrale nel rafforzamento delle reti di trasporto europeo”. Lo hanno dichiarato Mauro D’Attis, deputato e coordinatore di Forza Italia Puglia, e il deputato azzurro Andrea Caroppo. “Grazie ad un emendamento di Forza Italia alle linee guida per lo sviluppo della rete Ten-T, il prolungamento del corridoio dei Balcani occidentali da Durazzo, in Albania, a Skopje, in Montenegro e a Sofia, in Bulgaria, attraverso il mare Adriatico fino a Bari con un collegamento via Tirana entra infatti nella mappa dei corridoi di trasporto europei. Un intervento fondamentale – hanno proseguito – che riprende il vecchio progetto del corridoio 8, colpevolmente abbandonato, e rilancia la Puglia e tutto il Mezzogiorno, incentivando il trasporto di persone e merci tra l’Europa e l’Oriente”. “Ci auguriamo – hanno aggiunto – che serva da volano per lo sviluppo di tutta la Regione, in particolare del porto di Brindisi e del Salento, anche grazie al riconoscimento di Lecce come nodo urbano”. “Siamo soddisfatti di questo importante risultato merito anche dell’impegno di Forza Italia in Europa. Un plauso anche al ministro Tajani per il grande lavoro che sta portando avanti nello sviluppo delle relazioni con i Paesi dei Balcani e per rendere più concreto il processo di integrazione europea di questa regione”, hanno concluso. (Rin)