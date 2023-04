Farnesina: presentato il progetto "Italiani delle Americhe"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato presentato oggi 13 aprile alla Farnesina il progetto "Italiani delle Americhe", alla presenza del sottosegretario di Stato, Giorgio Silli, del direttore generale per gli italiani all'estero, Luigi Maria Vignali e degli autori, Riccardo Venturi e Lorenzo Colantoni. Quinta produzione di una serie dedicata alla storia dell'emigrazione italiana nel mondo che ha già visto protagonisti gli Italiani del Regno Unito, del Belgio, di Germania e dell'Europa dell'Est – "Italiani delle Americhe" è il racconto delle comunità italiane, passate e presenti, in cinque Paesi del continente americano: Canada, Stati Uniti, Brasile, Argentina e Cile. Un viaggio in tre tappe degli autori di libro e web documentary, Riccardo Venturi e Lorenzo Colantoni. (segue) (Com)