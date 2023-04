Brasile-Cina: Lula incontra vertici dell'azienda di veicoli elettrici Byd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha incontrato oggi a Shanghai, in Cina, l'Amministratore delegato (Ad) dell'azienda di veicoli elettrici Byd, Wang Chuanfu. L'incontro, a margine della visita di Stato di Lula in Cina, ha visto la partecipazione di ministri e governatori che fanno parte della delegazione presidenziale. Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa della presidenza. L'azienda, che produce autobus elettrici, ha avviato le pratiche per l'acquisizione dello stabilimento produttivo dismesso nel 2021 dalla compagnia automobilistica statunitense Ford a Camacari, nello stato brasiliano di Bahia. Durante l'incontro, Chuanfu ha parlato delle politiche pubbliche del governo cinese che hanno dato al Paese una forte industria di veicoli elettrici e dell'espansione della loro adozione, sia relativamente alle autovetture che agli autobus da trasporto pubblico. (segue) (Brb)