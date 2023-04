Premio Carli: non solo economia ma anche musica, sport e cinema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ritengo che quello di Nova rappresenti il successo di un’Italia che dimostra di saper affrontare, con coraggio e abilità, le sfide sempre più complesse. E di saperle vincere" Giampiero Massolo

Presidente di Fincantieri e dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, già Direttore del Dis

22 luglio 2021

- La cerimonia - continua la nota - sarà aperta da Romana Liuzzo, presidente della Fondazione e ideatrice del premio. Dopo il saluto istituzionale del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e l’intervento di Gianni Letta, presidente onorario della Fondazione, la serata d’onore prenderà il via, alternando momenti di intrattenimento e spazi di discussione, le note della musica e le parole dei premiati e dei giurati, con la conduzione della giornalista Veronica Gentili che terrà il filo dello spettacolo. L’immagine di Guido Carli è stata impressa sulle medaglie prodotte appositamente dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. I riconoscimenti verranno assegnati dopo una selezione operata dalla giuria composta, oltre che dallo stesso Letta, da Ornella Barra, COO International Walgreens Boots Alliance; Vincenzo Boccia, presidente della Luiss Guido Carli; Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication e Rcs; Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset; Claudio Descalzi, Ad Eni; Luigi Ferraris, Ad Ferrovie dello Stato Italiane; Stefano Lucchini, direttore Relazioni esterne Gruppo Intesa Sanpaolo; Monica Maggioni, direttrice Tg1; Giovanni Malagò, presidente del Coni; Giampiero Massolo, presidente di ISPI e Mundys; Barbara Palombelli, giornalista e conduttrice televisiva; Antonio Patuelli, presidente dell’Abi; Stefano Sala, Ad Publitalia ‘80 e Francesco Starace, manager, già Ad e direttore generale di Enel. In platea - conclude la nota - saranno presenti esponenti di primo piano delle istituzioni, top manager e imprenditori, ex premiati e moltissimi studenti. (Com)