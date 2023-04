Siria: autorità sequestrano "ingente quantità" di captagon e arrestano presunto trafficante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il think tank statunitense “Middle East Institute”, il governo siriano e i componenti principali del suo apparato di sicurezza avrebbero infatti creato un complesso industriale segreto per la produzione di uno stimolante anfetaminico illegale noto come captagon, di cui l’Arabia Saudita sarebbe il maggior consumatore. Lo scorso 29 marzo, l’ufficio del Tesoro statunitense per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni, in coordinamento con il Regno Unito, nei confronti di alcune persone considerate legate al presidente siriano, Bashar al Assad, e coinvolte nella produzione di captagon. In una nota ripresa dall'emittente "Al Jazeera", il Tesoro ha precisato che lo smercio di questa sostanza è ormai diventato un business miliardario, e che viene portato avanti grazie a trafficanti provenienti dal Libano e talvolta legati ad Hezbollah. “La Siria è ormai diventata un leader globale nella produzione di Captagon, che viene smerciato attraverso il Libano nella maggior parte dei casi: con queste nuove misure, continuiamo a combattere le fonti di finanziamento che il regime di Assad sfrutta per portare avanti la repressione del suo stesso popolo”, ha commentato il direttore dell’Ofac, Andrea Gacki. (segue) (Lib)