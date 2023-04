Bosnia-Spagna: premier Kristo con ministro Esteri Albares, focus su integrazione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier bosniaca Borjana Kristo ha incontrato oggi a Sarajevo il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, arrivato nella capitale bosniaca per continuare, dopo Belgrado, la sua visita ufficiale nei Balcani. Lo riporta l'agenzia di stampa "Fena". Nella conversazione, Kristo ha sottolineato l'importanza della visita del ministro in Bosnia Erzegovina in vista dell'inizio della presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea, a partire dal primo luglio. La premier ha affermato che le relazioni bilaterali sono buone e amichevoli, "anche se c'è spazio per migliorare la cooperazione, soprattutto economica", e ha espresso la sua speciale gratitudine alla Spagna per il "continuo e forte sostegno" ai processi di integrazione europea del Paese balcanico. Albares da parte sua ha confermato "l'indiscutibile sostegno" della Spagna ai processi di integrazione della Bosnia Erzegovina, in particolare verso il rafforzamento del meccanismo di coordinamento, e ha sottolineato che durante la presidenza spagnola dell'Ue i Balcani occidentali "rimarranno al centro della politica europea nel contesto del processo di allargamento". Durante l'incontro, i due Stati hanno scambiato opinioni anche sulle sfide alla sicurezza globale come la guerra in Ucraina e l'immigrazione clandestina. (Seb)