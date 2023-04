Pnrr: Albano, nessun dubbio su incasso tranches, ma spendere in maniera adeguata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quali sarebbero le conseguenze se i 19 miliardi della terza tranche del Pnrr non fossero concessi in tempo? Il tema dei ritardi della terza tranche è molto tecnico, legato ad una necessità di revisione che viene fatta dall'Europa rispetto all'Italia di alcuni obiettivi che sono stati assolutamente raggiunti ma che non sono stati verificati in tempo più che altro dall'Europa quindi non ci sono problemi da questo punto di vista. C'è stata una richiesta di spostamento, ma dovete considerare che il problema non è tanto incassare le tranche perché su questo non ci sono dubbi, ma obiettivamente il problema è quello di spenderla in maniera adeguata e in maniera rapida". Lo ha detto Lucia Albano sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze rispondendo alla domanda di uno studente in occasione dei Transition Talks organizzati dall'Università Lumsa. (Rin)