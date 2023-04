Migranti: assessora Scuola Roma, no a narrazioni emergenziali, serve ascolto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte migranti in Italia "la vera emergenza è contrastare l'odio e la discriminazione che nascono dalla politica fatta per slogan e ricerca dei capri espiatori". Lo scrive su Facebook l'assessora capitolina alla Scuola, Claudia Pratelli. "A proposito dello stato di emergenza per le migrazioni, della retorica ottusa che narra chi scappa dal suo Paese come un delinquente e un pericolo, a proposito delle scuole che già da molti anni sono uno spazio multietnico di incontro delle differenze, troppo spesso lasciate sole nella sfida dell'accoglienza. Oggi al centro di formazione professionale 'Simonetta Tosi' si parlava di migrazioni con Biblioteche di Roma e con il reporter di guerra Valerio Muscella, una delle tante iniziative organizzate nell'ambito della Mappa della città educante, il nostro progetto di contaminazione tra la vita culturale della città e le scuole", spiega Pratelli. (segue) (Com)