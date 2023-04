© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da sempre le popolazioni migrano, da sempre le persone cercano per sé una vita migliore. E dietro ogni sbarco ci sono centinaia di storie. La vera emergenza è contrastare l'odio e la discriminazione che nascono dalla politica fatta per slogan e ricerca dei capri espiatori. A Roma all'emergenza preferiamo il far emergere; ai confini, gli orizzonti; al pregiudizio, la conoscenza", conclude Pratelli. (Com)