Italia-India: Urso incontra ministro Industria Goyal e vertici imprese indiane (2)

24 luglio 2021

- Le relazioni industriali e commerciali tra Italia e India si vanno progressivamente rafforzando. In due anni si è infatti assistito al raddoppio dell’interscambio commerciale che nel 2022 è salito a quasi 15 miliardi di euro. In crescita anche il volume degli investimenti nelle due direzioni e attualmente sono quasi 700 le imprese italiane presenti in India con circa 50 mila addetti. A questo sviluppo potrà contribuire lo sportello unico per le imprese creato presso il Mimit con lo scopo di semplificare e accompagnare le attività degli investitori stranieri, parallelamente al fondo da cinque milioni di euro annui studiato per potenziare la capacità di attrazione di investimenti dall’estero. Convergenti gli interessi dei due Paesi. L’India punta alla ricerca di partner in grado di contribuire allo sviluppo di proprie tecnologie, mentre l’Italia guarda a Nuova Delhi in una strategia di consolidamento e diversificazione delle catene di approvvigionamento. Digitale, spazio e difesa, transizione energetica sono i settori con maggiori opportunità di sviluppo anche per il tessuto delle piccole e medie imprese italiane. Margini di crescita per le relazioni industriali fra i due Paesi sono garantiti dalle enormi potenzialità dell’economia indiana, attualmente quinta economia mondiale. Le stime di crescita del Pil sono del 5,4 per cento nel 2023 e del 6,4 per cento nel 2024. (Com)