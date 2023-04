Ucraina: Germania autorizza Polonia a fornire caccia Mig-29

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha autorizzato la Polonia a fornire all'Ucraina caccia Mig-29 di fabbricazione sovietica, già dell'aeronautica della Repubblica democratica tedesca. È quanto comunicato dal ministero della Difesa di Berlino, che ha dato il proprio assenso alla richiesta presentata dal governo di Varsavia per trasferire al Paese aggredito dalla Russia cinque Mig-29. Nel 2002, la Germania ha venduto 23 di questi caccia alla Polonia, che a marzo disponeva di circa dieci di esemplari, secondo il consigliere per la Sicurezza del presidente polacco Andrzej Duda, Jacek Siewiera. Nella scorsa settimana, lo stesso Duda ha dichiarato che otto aerei sono stati forniti all'Ucraina. Sei Mig-29 sono attualmente in fase di preparazione per la consegna all'ex repubblica sovietica, mentre altri rimangono per il momento in servizio nell'aeronautica polacca. Quando verranno sostituiti da caccia già ordinati da Varsavia a Stati Uniti e Corea del Sud, questi aerei potrebbero essere consegnati all'Ucraina. Nei contratti di vendita di armamenti della Germania è solitamente previsto che il governo federale debba acconsentire a un eventuale trasferimento successivo. (Geb)