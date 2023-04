Brasile-Cina: Lula incontra vertici Cccc, principale impresa di costruzioni cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha incontrato oggi a Shanghai, in Cina, il presidente del Consiglio di amministrazione (Cda) della principale impresa di costruzioni cinese, la China Communications Construction Company (Cccc), Wang Tongzhou. L'incontro, a margine della visita di Stato di Lula in Cina, ha visto la partecipazione di ministri e governatori che fanno parte della delegazione presidenziale. Lo riferisce "Poder360", secondo cui Tongzhou ha dichiarato di voler espandere la cooperazione con il mercato brasiliano. La Cccc già opera in Brasile. Attualmente è impegnata nella costruzione del ponte Salvador-Itaparica, nello Stato di Bahia. Durante l'incontro, Tongzhou ha anche evidenziato la necessità di creare meccanismi di scambio diretto tra la valuta cinese, lo yuan, e la valuta brasiliana, il real, per facilitare le transazioni finanziarie.(Brb)