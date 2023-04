Sardegna: Lai (Pd), seri dubbi su progetto Canalone di Sassari, servono approfondimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- "Sul progetto del Canalone di Sassari sussistono molti dubbi sulla soluzione trovata, a partire dai criteri di progettazione che l'amministrazione comunale insieme alla Regione hanno definito, senza ritenere di dover procedere ad una consultazione pubblica anche per acquisire le valutazioni di esperti del settore. Per questo ho ritenuto di segnalare il progetto al governo, attraverso una specifica interrogazione al ministro della cultura Sangiuliano, affinché possano essere fatti tutti gli approfondimenti necessari attraverso le Soprintendenze". Lo afferma in una nota il deputato dem Silvio Lai. "D'altronde - prosegue l'esponente dem - se è indispensabile assumere iniziative che possano contrastare il rischio del dissesto idrogeologico, è anche vero però che un presunto bene non deve produrre un possibile male. Quel Canalone, che attraversa la Vallata del Fosso del Noce, interviene in una area che rappresenta un polmone verde nella città e che per il suo posizionamento e la sua parte boschiva garantisce purificazione dell'aria e mitigazione della calura estiva". (segue) (Rsc)