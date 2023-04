Siccità: dal sindaco di Varese ordinanza per collegare un pozzo privato alla rete idrica comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un'ordinanza del sindaco di Varese Davide Galimberti, prende il via l'intervento che consente di collegare il pozzo privato dell'azienda Bticino alla rete dell'acquedotto comunale, andando così a integrare ulteriormente le fonti di approvvigionamento di acqua potabile a beneficio di tutta la città. "Con il perdurare della crisi idrica e con la scarsità di precipitazioni, è essenziale ampliare e integrare le opportunità idriche del territorio. Grazie all'immediata disponibilità manifestata dalla Società Bticino, un'azienda da sempre profondamente radicata nel nostro territorio e attenta alla responsabilità sociale di impresa, la città potrà contare su un'ulteriore fonte di approvvigionamento di acqua potabile - dichiara Galimberti – Con il benestare all'utilizzo del proprio pozzo, l'azienda mostra così una solidarietà fattiva verso tutta la comunità. Un'azione di valenza strategica che si integra anche con le altre messe in campo dall'amministrazione in questi mesi". Il sindaco ha dunque firmato ordinanza affinché Lereti spa, gestore dell'acquedotto comunale, si attivi per l'immediato collegamento del pozzo privato di Bticino alla rete pubblica, proseguendo con i costanti monitoraggi dei paramenti chimico fisici dell'acqua che verrà immessa in rete. Con la proroga dello stato di emergenza per il deficit idrico in atto su tutto il territorio regionale, questo intervento rientra nelle misure finalizzate a reperire fonti integrative per l'approvvigionamento di acqua potabile rispetto a quelle esistenti, consentendo così di mantenere costanti i fabbisogni idrici della collettività anche in caso di perduranti periodi di siccità. (Com)