Rifiuti: Casini-Leoncini (Iv), su termovalorizzatore Gualtieri proceda con coraggio e velocità

22 luglio 2021

- Su il termovalorizzatore di Roma, "saremo al fianco del sindaco Gualtieri, al quale però chiediamo di procedere con coraggio, velocità e determinazione sulla linea intrapresa". Lo dichiarano i consiglieri capitolini di Italia viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini, che in una nota spiegano: "Oggi abbiamo ascoltato con interesse l'intervento del sindaco, in apertura del Consiglio straordinario su Ama. Gualtieri - aggiungono - ha parlato di riorganizzazione dell'azienda, di sviluppo della logistica, di impiantistica, di nuovi investimenti. Tutti obiettivi ambiziosi per il prossimo futuro. Gli aspetti che ci preoccupano però, sulla questione rifiuti, sono ancora tanti. Il servizio di igiene urbana resta infatti uno dei più critici della Capitale, ritenuto insoddisfacente da una larga maggioranza di romani. E i problemi originano in molti casi da una carenza impiantistica che si ripercuote negativamente sulla raccolta e sulla pulizia delle strade, ancora troppo spesso sporche. Roma - sottolineano - deve risolvere il problema dei rifiuti una volta per tutte". (segue) (Com)