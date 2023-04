Rifiuti: Casini-Leoncini (Iv), su termovalorizzatore Gualtieri proceda con coraggio e velocità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna assolutamente ridurli, riciclarli e riutilizzarli, evitando le discariche - proseguono i consiglieri capitolini di Italia viva -. Bisogna spingere sulla raccolta differenziata e puntare sulla realizzazione del termovalorizzatore, un'opera che consideriamo fondamentale per lo sviluppo e la crescita di questa città. All'Amministrazione chiediamo di impegnarsi sul cronoprogramma per la sua realizzazione e garantire l'avviamento dell'impianto entro l'estate del 2026. Siamo quindi soddisfatti che l'Aula oggi abbia approvato il nostro ordine del giorno proprio su questo punto. Apprendiamo inoltre dalla stampa - aggiungono i consiglieri capitolini di Italia viva - di una proposta di referendum cittadino per dire sì o no al termovalorizzatore. La cosa ci preoccupa perché crediamo che su quest'opera non ci debbano essere tentennamenti né passi indietro. Nell'interesse di Roma, faremo un'opposizione responsabile e pur avendo divergenze su molte questioni, sulle infrastrutture che servono alla città, saremo al fianco del sindaco Gualtieri, al quale però chiediamo di procedere con coraggio, velocità e determinazione sulla linea intrapresa", concludono Casini e Leoncini. (Com)