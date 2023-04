Nigeria: aperta indagine su crollo edificio in costruzione a Lagos, non ci sono vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità nigeriane stanno indagando sulle cause del crollo di un edificio di sette piani che era in costruzione in un quartiere di lusso di Lagos, la principale città commerciale della Nigeria. Lo riferiscono i media locali, ricordando che un'inchiesta indipendente ha accusato di negligenza gli enti preposti all'approvazione e alla supervisione della costruzione. Nel crollo, avvenuto ieri, non ci sono state vittime, e sette persone - tutti operai del cantiere - sono state estratte dalle macerie e portate in ospedale con ferite lievi. Una persona risulta ancora dispersa. Il capo dell'agenzia di gestione delle emergenze di Lagos ha sostenuto che il crollo delle impalcature sia stato favorito dai movimenti di un camion entrato nell'area dei lavori. (Res)