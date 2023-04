© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costo del Ponte sullo Stretto risulta di 13,5 miliardi di euro. “Ad oggi non esistono coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente; pertanto, queste dovranno essere individuate in sede di definizione del disegno di legge di Bilancio”. È quanto si legge nell’allegato “Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica” al Documento di economia e finanza. (Rin)